Aversa, stazione blindata: controlli serrati per chi rientra dal Nord

Aversa. Si attende il rientro dei passeggeri provenienti dal Nord alla stazione di Aversa. Medici della Asl, poliziotti e soldati con guanti e mascherine misureranno la temperatura e in caso di necessità sottoporranno i viaggiatori a un kit rapido.

“Sono figli della nostra terra e come tali sono i benvenuti. Il tutto è pensato per farli rientrare in tutta sicurezza, per loro per le loro famiglie e per tutta la comunità”, ha scritto il sindaco di Aversa

Il primo cittadino ha ricordato che chi rientra dal Nord ho l’obbligo di segnalarlo alla Asl, al comune, al medico curante e di fare 14 giorni di quarantena.

Alla stazione centrale di Napoli si segue lo stesso protocollo di sicurezza. Sono stati delineati percorsi con dei nastri, in questo modo i viaggiatori potranno velocemente raggiungere la postazione dell’Asl per sottoporsi alla misurazione della febbre. Al momento la situazione è sotto controllo. Alle 13 e 06 è atteso il primo treno, un frecciarossa, da Milano.