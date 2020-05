Napoli, “cresta” sulla consegna a domicilio: lite in strada tra pasticciere Bellavia e rider

Napoli. Rider prova a fare la “cresta” ad un cliente, scoppia lite in strada. Germano Bellavia, attore e titolare di una nota pasticceria del Vomero, ha denunciato un corriere di una nota catena di distribuzione del cibo a domicilio.

Napoli, “cresta” sulla consegna a domicilio

Il conto di 88 euro è diventato magicamente di 120. La signora ha chiamato il titolare della pasticceria protestando per il prezzo pagato per quanto aveva ordinato: 32 euro in più, rispetto al dovuto.

I responsabili della pasticceria sono rimasti basiti. E, incrociando i dati per capire come mai ci fosse un sovrapprezzo, hanno intuito che il “corriere” si era approfittato della donna anziana per intascarsi poche decine di euro.

Quando il rider è tornato in pasticceria ha trovato i titolari infuriati. Tra loro ne è nata una discussione terminata con l’arrivo dei vigili urbani e con le minacce urlate ad alta voce da parte del rider.