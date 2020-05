Camorra, colpo al clan Belforte: 9 persone arrestate

Maddaloni. Blitz della Polizia in provincia di Caserta. Arrestate nove persone ritenute esponenti del clan Belforte, radicato nell’area occidentale del casertano, per reati commessi nella zona di Maddaloni.

Colpo al clan Belforte, 9 arresti

Associazioni per delinquere di stampo mafioso, estorsione, spaccio di droga, porto e detenzione di armi da fuoco anche modificate sono tra le accuse rivolte a vario titolo agli arrestati.

Secondo gli inquirenti, i 9 sarebbero nuove leve del gruppo criminale ed avrebbero commesso i reati contestati negli ultimi due anni, nel periodo tra il 2017 e il 2019.

I reati

I reati sarebbero stati commessi a Maddaloni tra il 2017 e il 2019 e aggravati dal cosiddetto “metodo mafioso” perché “realizzati avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà e al fine di agevolare l’organizzazione camorristica di appartenenza per affermarne la supremazia sul territorio”.

Per questi motivi, la Polizia di Stato di Caserta questa mattina ha proceduto all’arresto di 9 persone “ritenute le nuove leve del clan Belforte e responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nonché porto e detenzione di armi da fuoco, anche alterate, con relativo munizionamento”. Gli investigatori, dopo lunghe indagini, hanno ricostruito il sistema di spaccio messo in piedi dai Belforte negli ultimi due anni.