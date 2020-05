Ischia, prof positivo al Covid-19 fa lezione dall’ospedale. Il premier Conte: “Grazie, i suoi studenti fieri di lei”

Ischia. Non ha mai voluto interrompere le lezioni a distanza con i suoi alunni, neanche dopo aver scoperto di essere positivo al Coronavirus.

E’ la storia di Ambrogio Iacono, 49 anni, docente di scienze integrate all’istituto professionale alberghiero “Vincenzo Telese” di Ischia.

Dalla stanza di degenza dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno ha continuato a insegnare senza mai fermarsi. “Non ho fatto nulla di straordinario: ho semplicemente continuato a fare il mio lavoro”, racconta Iacono a Repubblica.

Il docente ha proseguito con le sue lezioni – due o tre al giorno – per undici classi, tra prime e seconde superiori.

Da docente di scienze, Iacono ha sentito il dovere di insegnare e di testimoniare in prima persona il virus “da un punto di vista medico-scientifico e da un punto di vista umano. Il risultato? Un successo. Alunni attenti e affettuosi, qualcuno si è commosso. I genitori sono rimasti entusiasti. A tutti ho detto che dare qualcosa in più, in questo periodo, è un preciso dovere morale”, spiega il professore al quotidiano.

I ringraziamenti del premier Conte

“Tanti cittadini stanno offrendo prove di grande impegno. Tra questi c’è il prof. Ambrogio Iacono: colpito dal Covid-19, continua a fare lezione a distanza ai suoi studenti dal letto dell’ospedale. Grazie Professore: i suoi studenti saranno fieri di Lei”, è il messaggio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte pubblicato sui canali social.