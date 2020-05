Doppio colpo nella notte nel Napoletano, ladri svaligiano tabacchi e cornetteria

Doppio colpo messo a segno nella notte fra sabato e domenica a Frattamaggiore. I ladri hanno svaligiato una cornetteria ed un tabacchi.

Frattamaggiore, ladri svaligiano tabacchi e cornetteria

Ignoti hanno preso d’assalto una tabaccheria in via Mazzini e, dopo aver tentato di entrare nell’esercizio commerciale, hanno sradicato il distributore di sigarette rubando poi il materiale all’interno ed i soldi.

Nella stessa serata è finita nel mirino dei banditi anche una cornetteria di Frattamaggiore. Non è chiaro se ad agire sia stata la stessa banda o due gruppi criminali diversi. Su Facebook sono decine le foto pubblicate dai cittadini che mostrano le serrande delle due attività danneggiate.

Il commento di Borrelli

Sui raid è intervenuto anche il consigliere regionale dei verdi Francesco Emilio Borrelli. “È questo, purtroppo, uno dei problemi da affrontare nella fase due oltre alla convivenza con il virus, la criminalità. Sarà fondamentale mettere un freno alla delinquenza che cercherà di riappropriarsi dei “suoi” spazi, di ritornare all’illegalità dilagante approfittando della mancanza di lavoro e delle difficoltà economiche, altre due criticità che, con la pandemia, sono diventante ancor di più all’ordine del giorno”, scrive così Borrelli che ha espresso pubblicamente solidarietà ai commercianti vittime degli atti criminali.

“Servono nuovi strumenti per limitare la crisi economica e bloccare la criminalità che nei momenti di difficoltà ne approfitterà per rafforzarsi. Così come occorrerà tutelare l’ambiente che, con la quarantena, è tornato ai suoi standard qualitativi, con la natura che ha mostrato tutta la sua potenza e il suo splendore. Tutelarlo, impedire di ritornare al passato, vuol dire proteggere noi stessi”, conclude Borrelli. Sul caso indagano le forze dell’ordine, che potrebbero in queste ore avere già acquisito le immagini di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica e risalire all’identità dei banditi.