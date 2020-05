Campania, esodo previsto per il 4 maggio: forniti dispositivi di controllo e protezione alle Asl

Campania. Piano monitoraggio rientri: dispositivi di controllo e protezione alle Asl. La Regione Campania ha fornito nella giornata di oggi il materiale per supportare le 7 Aziende Sanitarie della Campania e la Protezione Civile nelle misure di controllo che attueranno dal 4 maggio presso i caselli autostradali, le stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali.

Forniti alle singole ASL: 10.000 test rapidi, 1.000 mascherine chirurgiche (da fornire alla utenza che arriva in Campania laddove sprovvista o ne avesse necessità). In aggiunta alle forniture già previste: 70 rilevatori di temperatura a distanza (termometri termoscanner), altre 5.OOO mascherine FFP2, 2.000 tute in Tnt, 2.000 tute rischio biologico, 500 visiere di protezione, 200.000 guanti monouso.

