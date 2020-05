Autocertificazione, il modulo per la fase 2: scarica qui l’ultima versione in pdf

Autocertificazione, da lunedì il modulo per la fase 2: vediamo qual è l’ultima versione in pdf. Autocertificazione, per la fase 2 sarà ancora necessario il modulo per giustificare gli spostamenti da casa. Visto che sono ancora in vigore le restrizioni per l’emergenza da Coronavirus, il modulo di autocertificazione è ancora necessario. Lunedì 4 maggio parte la fase 2 e viste le novità introdotte dal governo per gli spostamenti (sarà possibile anche far visita ai congiunti) bisognerà ancora circolare con il modulo opportunamente scaricato e modificato, aggiornandolo in base al decreto del premier Giuseppe Conte del 30 aprile scorso.

Il modulo non cambia rispetto all’ultima versione ma dovrebbe essere inserita una novità. Si tratta del riferimento normativo al nuovo decreto che contiene le ulteriori motivazioni che rendono legittimo lo spostamento: la visita ad un congiunto o il ritorno al proprio domicilio.

Autocertificazione fase 2 pdf

Al momento, pare che i cittadini potranno modificare il modulo esistente barrando le parole “all’interno dello stesso Comune” e la parola “urgente” legata all’assistenza a congiunti o a persone con disabilità.

Oltre a lavoro, salute e spesa, il Governo ha dato via libera alla visita da parenti e fidanzati. Per motivi di privacy non bisognerà indicare la generalità dei congiunti. Basterà barrare/cancellare la frase “all’interno dello stesso Comune” (sotto l’area della situazione di necessità). In seconda istanza si dovrà cancellare la parte “urgente” dal termine “assistenza a congiunti”. Nella fase conclusiva dell’autocertificazione dove bisogna dichiarare il motivo della propria uscita di casa.

La circolare del Viminale oltre a chiare il termine “congiunti” dovrà anche fare opportuna chiarezza sulla possibilità di andare a trovare gli amici. Qui ci sono state differenti dichiarazioni del Premier Conte e del viceministro della Salute Pier Paolo Sileri. “Sulla questione ‘amici’, si tratta di buonsenso e poi le parole vengono anche strumentalizzate. Il buon senso fa sì che si faccia la migliore scelta nel rispetto di se stessi e degli altri. È chiaro che c’è chi ha un familiare e chi ha solo un amico, questo non significa riempire la macchina di amici e andare a fare la grigliata. Bisogna essere responsabili” ha spiegato

SCARICA QUI IL MODULO PER LA FASE 2