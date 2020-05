Il presidente De Luca ha dato il via libera agli allentamenti per i giocatori del calcio Napoli. Dopo una sollecitazione del Presidente De Laurentis che ha chiesto il riavvio delle attività sportive a Castelvolturno garantendo il distanziamento di almeno venti metri tra i giocatori che si divideranno su tre campi e che non faranno la doccia in luoghi comuni. Pare che a breve sarà anche ripetuto il tampone a tutti i calciatori.