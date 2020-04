Oroscopo Paolo Fox domani 1 maggio 2020: le previsioni segno per segno. Cosa dicono le stelle per la giornata di domani, venerdì 1 maggio. Quali sono le vostre aspirazioni e desideri per la giornata di domani? In base al vostro segno zodiacale e il diverso favore dei pianeti, avete una strada più o meno libera o tortuosa. ome inizierà il fine settimana? Scopriamo cosa aspettarci da questo weekend. Vediamo cosa ci dicono i pronostici di Paolo Fox per domani, 1 maggio 2020.

Oroscopo Paolo Fox domani 1 maggio 2020

Oroscopo Ariete

Domani sarete energici e motivati ma dovrete cercare a tutti i costi di tenere a bada il nervosismo. In amore Giove dissonante rende tutto un po’ più complicato e le coppie potrebbero risentirne. Nel lavoro i problemi esterni potrebbero farti rallentare. Fate attenzione: dovrete regolare dei conti.

Oroscopo Toro

Domani avrete il Sole nel segno ma Marte dissonante complica le cose in amore ma ciò non significa che non sia possibile vivere belle emozioni se lo si vuole. Il lavoro va meglio ma bisogna fare particolare attenzione alle spese. C’è però ancora un senso di insofferenza nella vostra vita. La routine comporterà qualche disagio.

Oroscopo Gemelli

Inizia un mese molto positivo per voi. E già quella di domani sarà una giornata super per l’amore: Venere favorevole vi aiuta nei nuovi incontri o, se si in coppia, con il partner. Nel lavoro cercate di non strafare e cercate di non creare polemiche inutili. Operatevi per fronteggiare al meglio i cambiamenti dovuti all’emergenza in corso in tutto il mondo.

Oroscopo Cancro

Giornata di recupero quella di domani. E’ il momento giusto per prendervi cura di voi stessi.In amore potreste avere voglia di chiudere una storia. Nel lavoro non dovete farvi abbattere: cercate di essere positivi. State affrontando una fase di transizione è sarà opportuno dedicarvi le giuste attenzioni.

Oroscopo Leone

Domani sarete un po’ sottotono. In famiglia le cose potrebbero essere complicate e dovete cercare di non stressarvi troppo, non pensare a cose negative del passato. Nel lavoro Sole e Mercurio sono dissonanti. Ci sarà qualche preoccupazione da tenere a bada. Attenzione ai pianeti che non proprio vi verranno in soccorso.

Oroscopo Vergine

Domani sarà ancora difficile avere a che fare con l’amore che continua ad essere complicato. Fate fatica nel lasciarvi andare completamente. Le cose non stanno andando come vorreste e qualcuno non riesce a comprendervi. Bene il lavoro. Il periodo vi sta mettendo a dura prova ed è ancora difficile abituarsi.

Oroscopo Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox di domani vi dice che la giornata sará piuttosto positiva su tutti i fronti. Venere favorevole rende più semplice e positiva la situazione sentimentale. Dal punto di vista lavorativo ci si può concentrare sul futuro. E’ arrivato il momento di preoccuparsi di cosa realmente volete e smetterla di mettere sempre gli altri al primo piano.

Oroscopo Scorpione

Domani vi sentite stanchi e nervosi. La Luna dissonante crea momenti di disagio, in più siete quasi annoiati. Sul lavoro potrebbero esserci problemi, ma siete determinati a risolverli. Sentirete il bisogno di approfittare di questo weekend per trascorrere del tempo di qualità con i vostri cari.

Oroscopo Sagittario

La sfera sentimentale va meglio anche se domani sarete assaliti da diversi i dubbi e da incertezze che vi affliggono. Un po’ di indecisione potrebbe esserci nel campo sentimentale riguardo problemi iniziati il mese scorso. Nel lavoro dovete capire cosa volete realmente. Investite le vostre energie sulle vostre priorità del momento.

Oroscopo Capricorno

Domani Giove procede il transito nel vostro segno, ma Venere è neutrale. Nonostante ci possano essere dei dubbi, in questo momento potete continuare a fare progetti che riguardano la coppia. Sul lavoro qualcosa potrebbe cambiare. Le relazioni saranno incentivate e prenderanno una bellissima piega questo mese. Dal punto di vista professionale, le cose stanno cambiando.

Oroscopo Acquario

Domani la creatività sarà la protagonista della giornata ma avrete la Luna in opposizione per cui l’amore potrebbe essere più complicato del solito. Difficili in generale le relazioni con gli altri, ci sono opinioni contrastanti. Nel lavoro le cose iniziano a migliorare.

Oroscopo Pesci

In questi giorni siete particolarmente stanchi. Nel lavoro non sentite che i vostri sforzi siano realmente ripagati. In amore le cose sono complicate: siete pieni di dubbi e incertezze. Se avete qualcosa da dire fate attenzione alle parole. Se ultimamente avete avuto delle disattenzioni, Maggio vi richiederà impegno e costanza soprattutto nel lavoro.