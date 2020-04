Oroscopo domani Branko 1 maggio 2020: le previsioni segno per segno. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per tutti i segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani 1 maggio 2020.

Oroscopo Branko domani 1 maggio 2020

Oroscopo Ariete

Giornata positiva domani. Le stelle sembrano aver sentito le vostre preghiere, rispondono tutte al richiamo dell’amore e della passione. Venerdì 1° maggio vi accoglie con il primo Quarto in Leone, fase benaugurante per i rapporti esistenti e per i nuovi innamoramenti, tutti con un finale quasi cinematografico, anche grazie alla Luna piena in Scorpione il 7. Evita però le questioni inutili e banali. Altri possono discuterne in questo modo, ma hai modi migliori per passare il tuo tempo, anche in questo periodo. Inoltre, non importa chi ha “ragione” e chi “sbaglia”, importa solo che ti piace la vita. Mai come in questo inizio di maggio la Luna prende possesso assoluto del vostro e di tutti gli altri segni, e si deve leggere come un caldo invito a dare la precedenza alle cose di cuore. Per i soldi e il successo avrete altre Lune, più in là.

Oroscopo Toro

Festa o non festa, siete sempre al centro di un movimento planetario ottimo per la vostra attività. Le stelle finanziarie sono al massimo del loro potere; citiamo solo la congiunzione Mercurio-Urano in Toro, che vi rende capaci di inventare lavori, fiutare affari. Per voi la prima settimana di maggio è dominata dalla bianca Luna, che apre come Primo quarto in Leone e chiude meravigliosamente piena in Scorpione. Talmente forte da imporre cautela, in ogni ambito, per tutta la giornata di giovedì 7. Per quanto riguarda i rapporti, imparate a dire che vi dispiace in caso di litigi. È così difficile? Potresti essere uno dei membri più testardi dello zodiaco ma anche tu puoi vedere che dovrai dare terreno per riportare le cose alla normalità.

Oroscopo Gemelli

Fino al 13, quando Marte entrerà in Pesci accanto a Nettuno e comincerà a rendere torbide le acque nell’ambiente professionale, potete creare uno di quei capolavori che resterà nella storia della vostra vita. Venere nel segno per il secondo mese con voi si unisce al magnifico Primo quarto in Leone: colpi di fulmine che si trasformano in rapporti duraturi. Marte, invece, è una splendida conferma delle relazioni esistenti, insieme con Saturno in Acquario risulta anche imprenditore d’assalto, che rischia incurante del momento di confusione generale. E vince. Qualcuno con cui lavori o fai affari si aspetta che tu apra la bocca e ci metta entrambi i piedi. Vivrai all’altezza della loro bassa opinione di te? Ovviamente no! Sorprendili rimanendo in silenzio per gran parte della giornata e goditi la loro crescente frustrazione.

Oroscopo Cancro

Prima del passaggio di Marte in Pesci il giorno 13, che resterà memorabile nell’oroscopo di quest’anno, sarete travolti da un’altra acqua, simbolo della più sfrenata passione: Luna piena in Scorpione giovedì 7. Impossibile non innamorarsi sotto una Luna così, non cercate scuse nell’impossibilità di contatti e di movimento. Bastano i vostri occhi per carpire le labbra nascoste dalla mascherina… La Luna all’inizio del mese è particolarmente attenta ai problemi professionali, in scatto con Mercurio-Urano, e porta anche occasioni di guadagno non indifferente. Per qualche strana ragione in questo momento ti è difficile parlare liberamente, ma il collegamento Mercurio-Urano di domani ti affronterà con una situazione in cui non hai altra scelta che esprimere la tua opinione su ciò che sta succedendo. Parla e fallo ad alta voce.

Oroscopo Leone

Aprile si è concluso con il Primo quarto nel segno, la fase lunare più bella per l’inizio di un amore. Ma se non siete riusciti a cogliere quella rosa, maggio apre con la stessa Luna. Ricordiamo agli uomini che volessero omaggiare una donna Leone, che il numero di rose da far pervenire per educazione è 11. Per galanteria 17. Per far capire che si è follemente innamorati di lei il numero sale (almeno) a 35 rose. Il colore non ha poi l’importanza che si crede, ma il bianco commuove sempre. Diversa la Luna piena di giovedì 7, tutti i buoni propositi saltano in aria. Potresti voler aiutare un amico o un parente nel momento del bisogno, ma se ottieni suggerimenti sul fatto che preferirebbero che tu tenessi le distanze, devi rispettarlo. È la loro scelta se cercano o meno assistenza, quindi trattenetevi un po ‘.

Oroscopo Vergine

Se hai modo di fare una buona azione, falla, non pensarci troppo. Sarà apprezzata, si sa che lo fai perchè ti piace aiutare i bisognosi non per avere applausi. La passione, ora che godete della protezione dei pianeti in Toro, può scoppiare ovunque: non andate via senza aver ottenuto molti baci con quella Luna nel vostro segno sabato 2 e il 3. Si prospetta anche un nuovo successo professionale e finanziario, importante soprattutto per sistemare le collaborazioni, rischiate. Ricordiamo che Giove unito a Mercurio è un transito considerato da sempre per eccellenza commerciale: riscoprite il mercante che è in voi. Il periodo si conclude con un’altra appassionata, travolgente, Luna piena venerdì 7. Non potete scappare.

Oroscopo Bilancia

E’ il momento di aprirsi al mondo. In genere preferisci mantenere i tuoi sentimenti solo per te, ma se non fai sapere a una persona cara quanto tieni a loro, potresti non avere un’altra opportunità per un po’ di tempo. Dai, faglielo sapere. Ti adoreranno ancora di più. Via la timidezza. E’ il momento giusto per conquistare e aprirsi a chi fa parte dei tuoi pensieri.

Oroscopo Scorpione

Una relazione potrebbe essere in un momento difficile, ma puoi rendere le cose più facili per entrambi non aspettandoti troppo. Cosa ti ha avvicinato per primo? Concentrati su ciò che hai in comune e ignora il resto.

Branko: oroscopo domani 1 maggio Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Sagittario

Potresti non aver voglia di lavorare troppo e va bene. Anche se hai una dozzina di compiti da svolgere, non perderai iniziando lentamente e costruendo in seguito. Un approccio più rilassato funzionerà bene per te. Venere nel segno renderà protagonista per questo venerdì i sentimenti. Secondo l’oroscopo di Branko domani avrai fascino da vendere. Occhio, però, a non imbatterti in una relazione ambigua

Oroscopo Capricorno

Il Sole in una delle migliori aree significa che è solo una questione di tempo prima di ottenere la svolta che hai sempre sognato. Quel giorno arriverà prima, però, se non perdi tempo in cose banali. Prendi sul serio il tuo futuro. Domani sarà una giornata in cui vorrai controllare il bilancio famigliare. Ma, secondo il popolare astrologo istriano, da bravo Capricorno razionale e preciso come sei non dovrai preoccuparti: sarà certamente positivo.

Oroscopo Acquario

Altri potrebbero dire che dovresti essere più socievole ed estroverso, ma qual è il punto se non ne hai voglia? Il tempo trascorso a pensare e pianificare raramente è tempo perso, quindi trova un posto tranquillo dove puoi stare da solo e goditi la tua compagnia. Il consiglio dell’oroscopo di Branko per domani è di rimanere calmo. Il cambio di Luna potrebbe aumentare l’ ansia o la confusione nate da un cambiamento in atto, che rischierai di sfogare nel rapporto di coppia. Non è facile adattarsi a qualcosa di nuovo, ma a poco a poco ce la farai!

Oroscopo Pesci

Non si può essere disturbati a fare un grande sforzo al momento, ma è davvero un grosso problema? Ovviamente no. Siediti, rilassati e guarda passare la sfilata della vita. Puoi fare un passo indietro in qualsiasi momento a tua scelta. Firma, non rimandare a un altro giorno. Le stelle sono promettenti e sostengo ogni nuova trattativa di lavoro in atto: approfittane.