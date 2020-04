Ciarambino (M5s) a Tele Club Italia: “Scelta sconsiderata elezioni a luglio. De Luca pensa ai suoi interessi”

“Folla di runners su via Caracciolo? Colpa anche della Regione”. A dichiararlo è la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino nell’ambito della trasmissione Tg Club – Speciale Coronavirus, in onda su canale 98 del digitale terrestre dal lunedì al venerdì dalle 12:30 alle 13:30 e dalle 17:30 alle 18:30.

La scena del lungomare di Napoli affollato da runners ha fatto non poco discutere in Campania. Per la Ciarambino anche la Regione è responsabile di quell’episodio. “Diciamo con chiarezza: per la questione passeggiata anche la Regione ha un po’ di responsabilità, visto che ha dato orari stringenti. Se ampliasse gli orari – propone la pentastellata – potrebbe evitare affollamenti simili a quelli che abbiamo visto”.

Ordinanze in Campania

“Non è tempo di polemiche”. Nel corso della trasmissione Tg Club – Speciale Coronavirus la pentastellata lo ha ribadito più volte. “Non credo che questa fase storica debba essere un momento di polemica politica. Tutti i rappresentati dei cittadini devono lavorare insieme. Raramente in questi giorni sono intervenuta in senso critico”, ha detto la Ciarambino che non risparmia qualche critica a De Luca.

Secondo la capogruppo regionale del M5s il governatore campano ci avrebbe preso un po’ la mano con le ordinanze. “Come l’uomo forte al comando, De Luca non è stato corretto nei confronti del governo nazionale. Funziona così: le regioni vengono a sapere i provvedimenti che il governo sta per adottare prima di ogni altro. De Luca in molti casi ha anticipato di qualche ora o giorno le ordinanze nazionali. Mi sembra che si sia passati dall’attenzione della curva del contagio all’attenzione della curva del consenso”, ha dichiarato l’esponente pentastellato.

Elezioni a luglio

Elezioni a luglio sì o no? Il Presidente della Campania Vincenzo De Luca aveva portato all’attenzione il tema delle elezioni regionali lo scorso venerdì nel consueto messaggio ai cittadini.

Secondo la Ciarambino è stata una “scelta sconsiderata” parlarne in diretta. “Ma le pare che si possa passare dalla quarantena con la minaccia del lanciafiamme all’andare a votare e fare campagna elettorale? E rischiare, se dovesse cambiare il governo regionale, poiché nessuno garantisce di essere rieletto, di tenere 2 o 3 mesi la Regione ferma? Mi sembra una scelta sconsiderata che cela l’interesse personale e non mostra il bene nei confronti dei cittadini”.

Seduta del Consiglio Regionale

La seduta del Consiglio regionale della Campania sull’emergenza coronavirus si è rivelata un flop. Problemi tecnici e l’impreparazione di alcuni consiglieri hanno fatto sì che la prima seduta telematica, dopo due mesi di assenza, venisse rinviata. Secondo la capogruppo regionale del Movimento Cinque Stelle sarebbe stato meglio se “quei problemi andassero verificati prima”.

“La maggioranza dei consiglieri regionali ha poca dimestichezza con strumenti digitali. È stato un tentativo che non è andato assolutamente bene. Stamattina ci abbiamo riprovato ed è andata meglio. Questi problemi andavano verificati affinché tutti i cittadini potessero ascoltare”, ha affermato la Ciarambino.