Campania. Quando arriva la cassa integrazione, pagamenti, date e modulo da scaricare

Cassa integrazione quando arriva? Sul pagamento della cassa integrazione ai lavoratori ci sono forti ritardi che di certo non aiutano le famiglie a casa per il lockdown a causa della pandemia di coronavirus.

Quando arriva la cassa integrazione

Alcune sono già state pagate. Si tratta però della cassa integrazione ordinaria, perché quella in deroga, ha chiarito Tridico, non sono ancora disponibili i dati per tutte le regioni e “quindi il termine non può essere il 3o aprile”. Da sapere inoltre che sarebbe già sicura la proroga cassa integrazione nel decreto aprile. La proroga è fino al 31 luglio 2020, il governo approverà il Dl a fine mese.

Tridico ha inoltre menzionato il reddito di emergenza “per gli esclusi dalle misure: potrebbero essere non meno di un milione di nuclei, quindi una platea di circa 3 milioni di persone per una spesa intorno ai 2 miliardi di euro”. Sempre in merito al pagamento della cassa integrazione, alcuni giorni fa è uscita una nota ufficiale di Palazzo Chigi. Il governo ha confermato il pagamento CIG entro il mese da ciascuna domanda, sia per quella ordinaria che l’assegno ordinario del Fis, il Fondo di integrazione salariale, a 4,5 milioni di lavoratori.

Cassa integrazione: Inps si è impegnata a pagare entro fine aprile, inzio maggio

La buona notizia è che la scorsa settimana il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, nel corso di una videoconferenza in commissione Lavoro della Camera, si è impegnato a pagare entro fine aprile, inizio maggio il resto dei provvedimenti del Cura Italia, cioè sostanzialmente la cassa integrazione.

In linea con quanto accade ormai da alcune giornate, anche ieri l’Inps ha presentato sul suo sito un aggiornamento sui dati relativi alla cassa integrazione.

Cassa integrazione, i tempi

È bene ricordare che i tempi ordinari per il pagamento della cassa integrazione sono sempre stati di due o tre mesi. In questo caso, grazie alla normativa semplificata e allo sforzo dell’Inps, i pagamenti arriveranno al più tardi entro 3o giorni dalla ricezione della domanda”, precisa la stessa nota.

La situazione in Campania

In Campania sono state pagate poco meno di 1.000 domande, quasi 1/6 di quelle autorizzate e con poco meno di 2.000 beneficiari che hanno ricevuto la cassa integrazione.

