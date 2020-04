Campania, si stacca una trave dalla gru: muore schiacciato operaio di 38 anni

Dramma ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove un operaio di 38 anni è morto nella tarda mattina di oggi, 30 aprile, mentre si stava occupando dei lavori di manutenzione di un cavalcavia.

Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo è stato travolto e ucciso da una trave che si è staccata da una gru. L’incidente è avvenuto nella frazione di Contrada Torrreamando

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, che si stanno occupando dei rilievi per le indagini. Presenti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il 38enne è praticamente morto sul colpo.

Stando al racconto dei colleghi, la vittima stava manovrando la gru quando una trave che doveva essere posizionata vicino al cavalcavia si è staccata ed è precipitata. Ha colpito l’operaio in pieno, senza lasciargli scampo. L’allarme è stato subito lanciato, poco dopo sono arrivati i Vigili del Fuoco e i soccorsi sanitari.

I pompieri hanno liberato il corpo spostando la trave, ma i medici del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sono in corso accertamenti sul cantiere per verificare la presenza delle autorizzazioni e il rispetto delle norme di sicurezza. Avviate anche verifiche sulla gru, per capire se la trave si sia staccata per un errore umano o per problemi meccanici. La salma dell’uomo è stata sequestrata in vista degli esami autoptici.

