Confermate pensioni minime a 1000 euro in Campania: le date dei pagamenti

Pensioni 1000 euro in regione Campania, saranno erogate nei mesi di maggio e di giugno prossimi. Il contributo integrativo all’assegno mensile sociale Inps è finanziato dalla Regione Campania per aiutare le fasce sociali più deboli ad affrontare l’emergenza Coronavirus e rientra nel piano straordinario da 604 milioni messo in campo dal Governatore Vincenzo De Luca.

Il sussidio si rivolge a tutti i titolari di pensioni sociali, assegni sociali e pensioni ordinarie di vecchiaia integrate al minimo, che percepiscono dall’INPS un importo mensile inferiore a 1.000 euro. La Regione Campania erogherà un contributo tale da garantire che tutte le pensioni minime arrivino ai 1.000 euro al mese.

Pensioni mille euro Campania

L’erogazione da parte della Regione avviene con le stesse modalità con le quali i pensionati percepiscono ordinariamente la pensione mensile, cui il contributo straordinario della Regione Campania si va ad aggiungere (quindi, attraverso Poste Italiane, libretti postali, accrediti diretti su conto corrente, etc.).

Potrà essere utilizzato per le seguenti spese:

servizi di assistenza socio-sanitaria domiciliare;

servizi a domicilio per la consegna della spesa alimentare, l’acquisto di medicinali, commissioni varie;

acquisto di strumenti informatici o tecnologie per favorirne l’autonomia;

acquisto di dispositivi igienico sanitari di protezione individuale.

Pensioni mille euro Campania: i beneficiari

Pensionati titolari di pensioni sociali, assegni sociali e pensioni ordinarie di vecchiaia integrate al minimo, che percepiscono dall’INPS un importo mensile inferiore a 1.000 euro: circa 250.000 persone.

Chi percepisce ad esempio 510 euro, per due mesi si vedrà compensare quella cifra con 490 in più. Poiché l’importo medio mensile erogato dall’Inps a questi soggetti è pari a 497 euro, la Regione Campania coprirà mediamente i restanti 503 euro. I nomi e le situazioni reddituali dei pensionati sociali sono già noti all’Inps.

Leggi anche: Coronavirus, bonus affitto regione Campania: come presentare la domanda, requisiti

Tempi di erogazione

Si prevede di erogare i contributi nei mesi di maggio e giugno 2020, secondo quanto riporta il sito della Regione.