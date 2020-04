Informativa di Conte in Parlamento: diretta discorso di Conte oggi. Dove vedere Conte in diretta streaming e in tv

Informativa di Conte in Parlamento: diretta discorso di Conte oggi. In vista dell’inizio della Fase 2, il Premier Conte oggi è in Parlamento, prima alla Camera e poi in Senato, per l’informativa sull’apertura delle attività dal 4 maggio e le misure economiche in arrivo con il nuovo decreto.

“Domani mattina sarò prima alla Camera dei deputati e poi al Senato della Repubblica per un’informativa urgente sulle iniziative del Governo per la ripresa delle attività economiche” ha annunciato ieri sui social network il premier.

Oggi, 30 aprile 2020, il Presidente del Consiglio Conte è in Parlamento per l’informativa urgente sulle misure economiche per la ripartenza del Paese dopo le lunghe settimane di lockdown. Il 4 maggio infatti, come già annunciato, ci sarà una graduale riapertura del Paese. In vista di queso l’informativa serve a rendere noto e condividere il programma di Governo anche ai partiti di opposizione.

Diretta discorso Conte oggi

L’argomento centrale dell’informativa di oggi riguarda gli aiuti economici e gli ammortizzatori sociali che sono stati pianificati per la Fase 2. Lo stanziamento di oltre 50 miliardi di euro, la conferma di congedi straordinari e bonus baby-sitter, la proroga delle scadenze fiscali e altre novità che dovrebbero essere annunciate a breve. Le misure andranno a confluire del decreto aprile. L’emanazione del decreto è però slittata a maggio. Governo e task force di esperti ci stanno lavorando da settimane.

Non si esclude che ci saranno riferimenti anche alle nuove regole di distanziamento sociale anticipate con la bozza del DPCM 26 aprile 2020, tra cui le visite ai congiunti e la possibilità per i fuori sede di tornare al luogo di residenza/domicilio anche fuori Regione.

Conte alla Camera e al Senato

L’appuntamento è alle 10.00 alla Camera dei deputati e alle 12.30 al Senato della Repubblica. Il discorso e i successivi interventi dei parlamentari sono trasmessi in diretta sui canali streaming di Camera e Senato.

Il discorso di Conte è trasmesso in diretta su Rai Tre e in streaming sul canale ufficiale della Camera dei deputati:

Alle 12.30 il premier è atteso in Senato. Anche in questo caso la diretta sarà trasmessa in televisione su Rai Tre e sul canale streaming del Senato della Repubblica e a questa pagina.