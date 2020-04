Marano, la straziante lettera della moglie di Pasquale: “Voglio guardare negli occhi gli assassini di mio marito”

E’ una lettera carica di dolore e rabbia quella di Giuliana Ghidotti, 33 anni, mamma di Thiago e della piccola Cataleya. Ma soprattutto moglie di Pasquale Apicella, il poliziotto di 37 anni strappato alla vita da una banda di criminali che ha travolto la sua volante con l’auto nel quartiere di San Carlo all’Arena durante una fuga.

La lettera della moglie di Pasquale Apicella: “Voglio guardare negli occhi gli assassini di mio marito”

A riportare la missiva è il Mattino. Giuliana affida le sue parole all’avvocato di fiducia, Gennaro Razzino: “La vita della nostra famiglia è stata colpita da una disgrazia senza eguali. Io e i miei figli abbiamo salutato Lino domenica quando è uscito per il suo turno di lavoro e non lo abbiamo più visto. Non potremmo più riabbracciarlo perché ci è stato strappato via mentre, con coraggio, faceva il suo dovere”.

Da qui la consapevolezza di una vita cambiata e la paura di ripartire senza il pilastro della famiglia: “Nulla sarà più come prima per me e i nostri bambini e non sappiamo come potrà essere il futuro senza di lui. In questa tragedia, tuttavia, abbiamo sentito forte il sostegno e l’abbraccio delle istituzioni e e del corpo della Polizia. Grazie a tutti quelli che hanno pianto insieme a me e ai miei bambini la perdita del nostro amato Lino”.

Il video che ha fatto il giro del web

Messaggi di cordoglio e vicinanza sono arrivati da cittadini ed esponenti delle istituzioni. In particolare ha commosso il mondo del web il video che mostra il picchetto d’onore messo in scena dalle Volanti della Polizia di Stato sotto casa della famiglia Apicella, a Marano. Nel filmato, girato da un parente, si sente il piccolo Thiago chiedere alla zia: “Dov’è babbo?”. Lei risponde: “Non c’è più, papà. Non c’è”.