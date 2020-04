Napoli, gli sciacalli delle mascherine: trafugate decine dalle cassette della posta

Napoli. Hanno forzato le cassette della posta per trafugare le mascherine distribuite in questi giorni dalla Regione Campania.

E’ accaduto in un condominio di Corso Novara, a Napoli. Ignoti hanno manomesso le cassette postali e sottratto i dispositivi di sicurezza ai condomini di uno stabile che attendevano da giorni l’arrivo delle mascherine distribuite dalla Regione Campania in accordo con Poste Italiane.

Episodi simili si registrano purtroppo anche in altri comuni. E’ capitato in alcuni quartieri periferici di Napoli, a San Leucio, ad Avellino e anche in alcune città dell’hinterland napoletano, come Mugnano e Caivano. “Loschi individui si fanno consegnare tutte le mascherine dai postini per poterle poi gestire loro. Non è una novità che la criminalità metta le proprie le mani dappertutto e che sia bravissima a cavalcare l’emergenza gestendo beni e servizi per poter guadagnare denaro e consensi sul territorio, questo non possiamo permetterlo”, commenta così la vicenda il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borelli.

“Per questo abbiamo già inviato da qualche tempo all’unità di crisi della Regione Campania e alla direzione di Poste Italiane una richiesta affinché siano trovate soluzioni idonee alla distruzione delle mascherine a tutte le famiglie evitando ogni possibile speculazione e abuso”, fa sapere Borrelli.