Oroscopo Paolo Fox giovedì 30 aprile 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per i primi segni dello zodiaco. Ormai il mese sta per terminare, siamo entrati nell’ultima settimana di aprile.

La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 30 aprile 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Giornata di riscatto per l’Ariete, mentre c’è grande nervosismo per il Toro. I Gemelli si devono lanciare sui social, per il Cancro sarà un giovedì di cambiamenti! Ecco, di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 30 aprile 2020 Ariete

Domani, come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox avrai più slancio rispetto ai giorni passati. Marte e Saturno in aspetto armonioso ti aiutano a riscattarti. Ma devi sapere che il 2020 sarà per te un anno altalenante, contrassegnato da alti e bassi. Dovrai sistemare bene dei conti, soprattutto sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 30 aprile 2020 Toro

Per giovedì, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarai molto insofferente, a tal punto da saltare per un nonnulla. Guai a discutere con te domani! Questo è un periodo molto complicato per tutti e ognuno ha la sua capacità di resistenza. Tu, a quanto pare, hai raggiunto ormai il limite massimo di sopportazione.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 30 aprile 2020 Gemelli

Il suggerimento dell’astrologo di Rai2 è di frequentare gente nuova, anche sui social se non si può fare diversamente. Tu hai bisogno di fare nuove scoperte, non solo culturali, ma anche relazionali. Secondo il tuo oroscopo domani è una giornata in cui potresti conoscere persone molto interessanti.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 30 aprile 2020 Cancro

Domani avrai una voglia di crescente di cambiare alcuni aspetti della tua vita. In questi giorni sei cresciuto molto: secondo l’oroscopo di Paolo Fox ti sei alleggerito di tanti fardelli che portavi da tempo. Ora sei diventato più forte.