Gigi Hadid è incinta: età, peso, altezza, Instagram, fidanzato

Gigi Hadid è incinta: età, peso, altezza, Instagram. Gigi Hadid, all’anagrafe Jelena Noura Hadid è una supermodella statunitense.

E’ nata il 23 aprile 1995 a Los Angeles, in California. Figlia dell’operatore immobiliare arabo-palestineseMohamed Hadid e dell’ex modella olandese Yolanda Foster (nata Van den Herik), Gigi ha due fratelli: una sorella minore, Bella Hadid, e un fratello minore, Anwar; entrambi modelli. Ha anche due sorellastre maggiori da parte di padre, Marielle e Alana e cinque sorellastre da parte del patrigno. Dopo il divorzio dei suoi genitori la madre ha sposato il produttore musicale David Foster. Diplomatasi nel 2012 al liceo di Malibù, si è successivamente trasferita a New York per dedicarsi agli studi e alla carriera da modella. Conosciamo meglio Gigi Hadid incinta, età, peso, altezza.

Gigi Hadid: incinta, età, peso altezza

E’ nata a Los Angeles il 23 aprile 1995. La modella ha 25 anni.

Gigi Hadid: incinta, chi è il fidanzato

Bebè in arrivo per Gigli Hadid e l’ex One Direction Zayn Malik. La modella è incinta di 20 settimane. Gigi e Zayn stanno trascorrendo la quarantena in Pennsylvania. Solo pochi giorni fa avevano condiviso una serie di foto insieme scattate in occasione del 25esimo compleanno di lei. A confermare la gravidanza ufficialmente non hanno ancora pensato, il desiderio di vivere questi primi mesi lontani dai riflettori, complice anche il lockdown, ha avuto evidentemente la meglio.

Peso e altezza di Gigi Hadid

Gigi Hadid ha spiegato che il suo corpo è cambiato nel corso degli anni perché soffre della sindrome di Hashimoto. Il suo dimagrimento, quindi, è frutto delle cure che ha affrontato negli ultimi anni per contrastare questa condizione clinica.

Peso‎: ‎50 kg Misure‎: ‎86-65-88

Altezza‎: ‎179 cm Taglia‎: ‎32 (UE) – 4 (US) Vita privata di Gigi Hadid Un tale Vitalii Sediuk ha aggredito fisicamente Gigi Hadid nel 2016, e la modella è stata elogiata per come si è difesa dal suo attacco. Nel gennaio 2017, dopo il “divieto musulmano” di Donald Trump, Gigi e sua sorella, Bella, protestarono tra gli altri a New York City. Nel 2017 Gigi ha tentato di recarsi in Cina per partecipare al Victoria’s Secret Fashion Show 2017, ma ha avuto delle complicazioni dopo che il suo visto è stato revocato per accuse “di razzismo” nei confronti del Buddha. Gigi ha iniziato a frequentare il cantante inglese Zayn Malik alla fine del 2015. È apparsa nel video musicale di Malik per Pillowtalk. Si sono lasciati nel novembre 2018, dopo tre anni di fidanzamento. Per poi ritornare insieme nel Dicembre 2019.

Gigi Hadid: Instagram

Abbiamo dunque scoperto che Gigi Hadid è incinta, il suo peso, l’età e l’altezza. Ora vediamo i social. La modella è molto seguita sui social network. Qui il suo profilo Instagram.