Dal 4 maggio nuovo esodo da Milano a Napoli: già esauriti biglietti per aerei e treni

Ci sarà un secondo esodo da Nord a Sud. Dopo il 4 maggio una nuova ondata di persone rientreranno a Napoli dalla Lombardia. A preoccupare i numeri: sold out per treni e aerei. Da lunedì saranno tante le persone che si metteranno in viaggio verso la regione di appartenenza.

Nuovo esodo per la fase 2: rischio contagio

Restano nella mente le scene del 7 marzo scorso, quando alla stazione centrale di Milano si riversarono centinaia di persone dirette nelle regioni del Sud. In molti, soprattutto giovani e asintomatici, portarono il virus in casa. In alcuni casi con esiti drammatici, provocando la morte di genitori e parenti. A consentire però questo nuovo spostamento di massa è l’ultimo decreto Conte. Nella fase 2, infatti, ci si potrà spostare, oltre che per motivi di salute o lavoro o necessità, anche perché «in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

Per far fronte a quest’aumento della domanda di biglietti, Trenitalia ha incrementato le corse. Da oggi saranno disponibili due Frecce in più. I posti ancora liberi sono pochissimi, anche perché – per rispettare le norme anti-covid – i convogli potranno essere occupati soltanto per la metà dei posti normalmente disponibili.

Anche i voli

Anche gli aeroporti saranno presi d’assalto. Nessun posto, infatti, neanche sui pochi voli Alitalia, l’unica a coprire la tratta Milano – Napoli e viceversa, – basti pensare che il primo EasyJet è previsto il 18 maggio – e nemmeno a bordo dei bus che dal capoluogo lombardo partono verso le regioni del sud. Da qui l’allarme, e la preoccupazione, del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che invita tutti a fare molta attenzione: «Evitiamo che si verifichi una situazione simile a quella dello scorso marzo quando la Lombardia fu dichiarata zona rossa e migliaia di meridionali, di campani e di napoletani, partirono in massa causando la diffusione del virus in diverse parti del territorio».