Maggio mese Mariano: celebrazione in diretta su TeleClubItalia dalla parrocchia di San Biagio a Mugnano

A Mugnano oltre al Sacro Cuore di Gesù è molto sentita la devozione mariana. In occasione dell’inizio del mese di maggio il parroco, don Antonio Di Guida, ha pensato di creare un momento per i fedeli dedicato alla Madonna: “Desideriamo iniziare maggio in maniera solenne, proprio in questo particolare momento vogliamo affidarci a Maria, in questo mese a lei dedicato, donando a tanti mugnanesi e non che non possono raggiungere la Chiesa un momento di preghiera e vicinanza di Maria madre premurosa e attenta per tutti noi, come sottolineato anche dal Papa, Maria solo può liberarci”. Queste le parole del parroco per dare l’appuntamento in diretta su TeleClubItalia Canale 98 dalla parrocchia di San Biagio in Mugnano di Napoli, per venerdì primo maggio alle ore 18,30.