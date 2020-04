Oroscopo domani Branko 29 aprile 2020: le previsioni di Branko segno per segno

Oroscopo 29 aprile Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Leone

Avrai a che fare con alcune persone molto importanti nei prossimi giorni, ma altre influenze avvertono che non devi prendere ciò che ti dicono come vangelo. Controlla fatti e cifre con molta cura. Saturno dissonante ti mette i bastoni tra le ruote e tu sei costretto a rimanere in un limbo, in attesa di risposte. È una situazione snervante che ti crea forte stress. Molto probabilmente dovrai cambiare qualcosa nel tuo lavoro.Dedica più attenzione al rapporto di coppia.

Leggi anche: Oroscopo domani Paolo Fox 29 aprile 2020: le previsioni segno per segno

Oroscopo Vergine

Se senti il ​​bisogno di fare qualcosa di diverso, devi lasciarti guidare dal tuo istinto. Non lasciare che altre persone ti dissuadano (non farglielo sapere) e non concentrarti su cosa potrebbe andare storto. Funzionerà per te. Domani avrai una bella ripresa in amore. Secondo l’oroscopo di Branko questo mercoledì potresti sentire il batticuore. Se sei in coppia organizza una bella sorpresa al partner; i single, invece, dovrebbe sfruttare i social per stringere nuove amicizie.

Oroscopo Bilancia

Hai avuto giornate un po’ stressanti e adesso le stelle ti raccomandano più attenzione. Dovresti approfittare di questo periodo più fermo, per curare maggiormente la tua forma fisica. Con il pianeta Mercurio in contrasto con Saturno è molto probabile che il tuo pensiero possa essere un po’ troppo ristretto, un po’ troppo concentrato. Espandi la tua consapevolezza conoscendo le persone la cui visione della vita è, se non addirittura onnicomprensiva, almeno più tollerante.

Oroscopo Scorpione

Questo potrebbe non essere un momento facile per le partnership, comprese quelle di natura emotiva, ma se fai uno sforzo per capire le persone con cui non vai d’accordo potresti imparare qualcosa che aiuta. Massima cautela, soprattutto con le spese. La conoscenza rende l’armonia molto più facile da trovare. Domani, probabilmente, dovrai rivedere delle questione legate alla banca e ai risparmi.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Sagittario

Domani giornata impegnativa. Molto probabilmente perché non riesci a contattare le persone con cui devi comunicare. Prendi il suggerimento cosmico e smetti di provare così tanto. Presta più attenzione alle tue uscite economiche. Qualche Sagittario dovrà fare bene i conti con le proprie finanze.

Oroscopo Capricorno

Questo dovrebbe essere un periodo dell’anno divertente per te, ma devi comunque rimanere aggiornato su alcune cose, comprese le tue finanze. Se metti il ​​denaro sui ninnoli di cui non hai davvero bisogno, sicuramente te ne pentirai in seguito. Mostra un po ‘di autocontrollo. Il tuo oroscopo relativo a questa settimana è positivo. L’unico invito che ti fanno le stelle, in particolar modo per la giornata di domani, è quello di gestire con maggiore prudenza le tue spese.

Oroscopo Acquario

Periodo di profondi cambiamenti per gli acquario. L’Acquario è un segno che la maggior parte delle persone vede come più intellettuale che emotivo, ma hai sentimenti come tutti gli altri e non devi tenerli imbottigliati dentro. Se qualcosa ti infastidisce, allora devi farlo sapere agli altri. Niente lacrime però. Forse stai pensando di cambiare ruolo sul lavoro o di cominciare un nuovo progetto. Il consiglio di Branko per domani è quello di dedicare la giornata a una riorganizzazione della tua attività.

Oroscopo Pesci

Potresti dover dire qualcosa domani che non piacerà a certe persone, ma lo devi a te stesso per essere sincero, e lo devi a loro per dare un equo avvertimento che ciò che stanno facendo è sbagliato. Ti ringrazieranno per la tua onestà in seguito, forse. Mercurio nel segno del Toro ti rende un abile professionista, in grado di stringere nuovi accordi e conquistarti nuovi ruoli. Sfrutta domani per rinnovare il tuo curriculum, se sei alla ricerca di un nuovo lavoro.