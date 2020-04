Santa Valeria, auguri di buon onomastico a Valeria: frasi e immagini di auguri

Santa Valeria, auguri di buon onomastico a Valeria: frasi e immagini per fare gli auguri su Whatsapp. Valeria di Milano fu la moglie di san Vitale e madre dei santi Gervasio e Protasio, venerata come santa e martire dalla Chiesa cattolica. Di origine milanese le fonti storiche fanno risalire la nascita intorno al III secolo. Il marito, Vitale, ufficiale dell’esercito, venne ucciso e martirizzato nella città di Ravenna. Valeria, durante il viaggio di rientro a Milano con la salma del marito, venne catturata da una banda di briganti pagani. Obbligata ad adorare il loro dio, abiurando il dio cristiano, si rifiutò, venendo per questo percossa a morte.

La Chiesa cattolica la commemora il 28 aprile. Santa Valeria è patrona di Seregno. Le altre date in si può festeggiare il nome sono il 5 giugno, in ricordo della martire di Cesarea Marittima. Ma anche il 9 dicembre in onore della discepola di San Marziale.

Auguri Valeria: frasi di buon onomastico

Approfitto del tuo onomastico Valeria per ricordarti quanto penso a te. Buon onomastico!

Auguri di buon onomastico Valeria, ti auguro di essere sempre forte e robusta come dice il tuo nome!

Il tuo nome, sette parole come le note musicali che insieme danno una splendida melodia. Auguri amore mio!

Buon onomastico Valeria, ti auguro una giornata bella e serena, con questo messaggio augurale a te che sei una persona speciale!

Cosa c’è in un nome? Ciò che chiamiamo rosa anche con un altro nome conserva sempre il suo profumo.

Questo messaggio augurale è per te Vale, tu che sei una bella persona e speciale amicona!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino. Ti auguro un futuro splendido pieno di gioie e soddisfazioni. Buon onomastico!

Il tuo nome è musica per le mie orecchie. Ce l’hanno in tanti, ma tu lo porti meglio di tutti. Buon onomastico! La tua persona rende omaggio al Santo di oggi. Tanti auguri di buon onomastico!

