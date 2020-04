Napoli, l’attività motoria sul lungomare: tutti in strada e distanze non sempre rispettate

Napoli. Si torna a correre sul lungomare di Napoli, dopo quasi due mesi di stop a causa dell’emergenza da Coronavirus. La maggior parte indossa le mascherine e mantiene le distanze, ma c’è qualcuno che sembra non voglia osservare le misure anti-covid per fare jogging in piena sicurezza.

Napoli, attività motoria sul lungomare

E’ diventato virale un filmato che mostra alcuni cittadini non rispettare la distanza interpersonale di due metri con il vicino runner. Il video è stato girato da un cittadino e sembra sia stato realizzato oggi.

In questi giorni tante persone sono scese in strada per riprendere l’attività fisica, nella fasce orarie consentite. La Regione Campania fin dall’inizio della pandemia ha deciso di adottare misure più restrittive del resto d’Italia.

Solo sabato 25 aprile 2020, il Governatore Vincenzo De Luca, con l’ordinanza numero 39, ha deciso di autorizzare la possibilità di fare jogging, a determinate condizioni, mentre ieri ha chiarito che resta comunque vietata l’attività motoria più impegnativa.