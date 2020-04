Il trimestrale “Prevenzione e Sanità Pubblica” si rinnova e lancia lnfo_Vax, app dedicata alle tematiche vaccinali

“Prevenzione e Sanità Pubblica”, trimestrale digitale di divulgazione medico scientifica, si rinnova partendo dai principi che lo hanno caratterizzato sin dal suo primo numero: attendibilità certificata, veridicità dei dati ed evidenze statistiche.

Sempre chiara la missione della rivista, come sintetizzato dalla professoressa Maria Triassi, direttore scientifico dell’ambizioso progetto: «È un momento drammatico e chi, come me, è impegnato in prima linea nella lotta al Covid-19 ogni giorno è costretto a confrontarsi con il dolore e la sofferenza. “Prevenzione e Sanità Pubblica” è un prodotto di qualità e, visto il momento, mi sembrava perciò ancora più importante rilanciarlo arricchito di nuovi contenuti e servizi. Abbiamo deciso di puntare sulla comunicazione digitale perché il web è il luogo in cui fioriscono fake news pericolose e prive di attendibilità. Noi siamo impegnati nella diffusione della cultura della prevenzione vaccinale. Continueremo a farlo in maniera etica e con tutte le nostre forze: sempre e comunque attraverso la proposta di contenuti scientifici fondati e di qualità».

“Prevenzione e Sanità Pubblica” – editato da Improve Communications – affronta questo difficile 2020 attraverso la proposta di ricercati approfondimenti e contenuti educativi, informati e preventivi.

La grande novità sarà Info_Vax – app gratuita dedicata alle tematiche vaccinali – il cui scopo principale sarà quello di diffondere i contenuti della rivista e, soprattutto, fornire un servizio all’utenza dinamico e socialmente utile. Potranno beneficiarne, in particolare, le neo mamme che – attraverso notifiche push – riceveranno aggiornamenti e alert in merito alle scadenze legate alle vaccinazioni personali e dei bambini.

Nei mesi di giugno, settembre e dicembre previste le prossime uscite.

Già on line la rivista di marzo 2020.

Tutte sono consultabili sui seguenti portali web: www.vaccinarsincampania.org e www.improvecommunications.it oltre che sulla pagina Facebook ufficiale.

Di assoluto rilievo la squadra redazionale, la cui direzione scientifica, come già detto, continuerà ad essere rappresentata dalla professoressa Maria Triassi, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica Università Federico II di Napoli e Presidente della Commissione Vaccini Regione Campania.

Gianluca Passaretti (CMO & Co founder Improve Communications) sarà il direttore responsabile.

Il Comitato Scientifico è così composto:

Sandro Cinquetti – Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Direttore ad interim del Servizio di

Medicina Legale Dipartimento di Prevenzione – Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana 8TV)

Ivan Gentile – Professore Associato di Malattie Infettive, Direttore Unità Operativa Complessa di

Malattie Infettive – Università Degli Studi Di Napoli Federico II

Ilaria Loperto – Dipartimento di Sanità Pubblica – Università Degli Studi Di Napoli Federico II

Ilaria Loperto – Dipartimento di Sanità Pubblica – Università Degli Studi Di Napoli Federico II
Rosanna Ortolani – Responsabile Sep Asl Na 1 Centro

Raffaele Palladino – Ricercatore di Igiene generale e applicata – Università Degli Studi Di Napoli Federico II

Mariagrazia Panico – Commissione Vaccini Regione Campania

Rocco Russo – Pediatra U.O. Materno Infantile Asl Benevento

Marina Silvia Scamardo – Specialista Igiene e Medicina Preventiva Università Degli Studi Di Napoli Federico II

Andrea Simonetti – Professore a contratto Università Degli Studi Di Napoli Federico II – Ex Direttore Sep Asl Na 1 Centro

Massimo Valsecchi – Ex Direttore Dipartimento Prevenzione ULSS 20 Verona

(Comunicato stampa)