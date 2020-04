Napoli. Pizzerie in overbooking tra Napoli e provincia: centinaia di ordini per la consegna a domicilio. Dopo il via libera dato dal presidente della regione Vincenzo De Luca per la consegna a domicilio, molte pizzerie tra Napoli e provincia hanno già esaurito le scorte per questa giornata. I titolari delle pizzerie, infatti, hanno già stoppato le prenotazioni per via dei troppi ordini.

Pizza a domicilio

Dopo quasi 50 giorni di chiusura, oggi finalmente, riparte la consegna di cibi e pizze a domicilio. La Campania era tra le poche regioni in Italia dove era vietata la consegna di cibo a domicilio per via delle forti restrizioni imposte dalla regione. A più di un mese dall’inizio del lockdown, da oggi i cittadini campani potranno ritornare a gustare nuovamente la pizza e le varie prelibatezze preparate dai grandi pizzaioli di Napoli e provincia.

