Campania. De Luca sblocca l’asporto: quando ripartiranno le attività

Campania. Riaprono librerie, cartolibrerie e riparte il cibo da asporto. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, firma per questa sera, alle 22, un’ordinanza per la ripartenza. Arriva così una svolta attesa da più di un mese che potrà ridare fiato a una parte delle attività commerciali.

Campania, ripartono librerie e cartolibrerie: torna anche il cibo d’asporto

La task force in Regione sta lavorando in queste ore alla definizione delle misure precauzionali a tutela dei dipendenti e degli utenti, a cominciare dagli interventi di disinfezione e sanificazione dei locali dopo molte settimane di inattività.

I dipendenti delle attività commerciali dovranno usare i dispositivi di sicurezza previsti per legge e rispettare il distanziamento sociale. Si potrà così tornare a consegnare pizze e cibo. In questo modo Vincenzo De Luca accoglie anche le istanze promosse dai rappresentanti di categoria. In questi giorni i pizzaioli avevano infatti chiesto a gran voce di autorizzare almeno le consegne a domicilio.

