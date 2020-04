Reddito di cittadinanza: pagamento aprile 2020. Calendario della ricarica. Il Reddito di cittadinanza ti aiuta a formarti e a trovare lavoro permettendoti così di integrare il reddito della tua famiglia. Il Reddito di cittadinanza ha inoltre l’obiettivo di migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, aumentare l’occupazione e contrastare la povertà e le disuguaglianze.

Reddito di cittadinanza aprile

Andando nella propria area privata, accessibile inserendo uno tra Pin INPS, SPID o Carta Nazionale dei Servizi, infatti, nella parte relativa allo stato della domanda si legge che questo mese la lavorazione da parte dell’INPS è stata completata prima e che già da giovedì 23 aprile è iniziato il tanto atteso invio delle disposizioni di pagamento a Poste Italiane. Le tempistiche per la ricarica, quindi, dipenderanno da quanto impiegherà Poste Italiane per accreditare sulla carta gli importi del mese di aprile.

I tempi del pagamento e della ricarica del reddito di cittadinanza di aprile dovrebbero essere questi in base alla presentazione della domanda:

• Domanda presentata prima di aprile 2020: il pagamento della ricarica di aprile arriva in anticipo a partire dal 23 aprile 2020.

• Nuova domanda presentata entro il 3o aprile 2020: l’elaborazione e le relative disposizioni di pagamento vengono inviate a partire dal 15 maggio a Poste che ne curerà poi la distribuzione delle card con già accreditata la somma spettante di RdC.

Ricarica reddito di cittadinanza marzo 2020

Bisogna fare una distinzione tra chi aspetta la prima ricarica e chi la seconda ricarica della carta reddito cittadinanza.

• Reddito di cittadinanza tredicesimo pagamento aprile 2020. Per chi ha presentato la domanda reddito di cittadinanza entro il 31 marzo 2019, il mese di aprile 2020 rappresenta la tredicesima ricarica, perché il primo accredito è già avvenuto nel mese di aprile scorso, il secondo a maggio, il terzo a giugno, il quarto a luglio ecc. La disposizione Inps, parte intorno al 24 aprile ed il pagamento della ricarica avviene il giorno 27 aprile 2020.

• Reddito di cittadinanza dodicesimo pagamento aprile 2020. Per chi ha presentato la domanda reddito di cittadinanza entro il 3o aprile 2019, aprile 2020 rappresenta il mese della dodicesima ricarica della carta, perché il primo accredito è già avvenuto nel mese di maggio. Anche in questo caso, la disposizione Inps, parte intorno al 24-26 aprile, e l’accredito della ricarica avviene il 27 aprile.

Pagamento sospeso ad aprile 2020

Il pagamento Reddito di cittadinanza sarà sospeso anche ad aprile 2020 per tutte le famiglie beneficiare del Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza che non hanno provveduto a consegnare il nuovo ISEE 2020 entro la scadenza del 31 gennaio 2020 e tantomeno nel mese di febbraio. La sospensione dei pagamenti RdC sarà quindi attuata fino a quando non si provvede ad aggiornare i documenti come richiesto ufficialmente.