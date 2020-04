Poliziotto morto a Napoli, due dei ladri sono del campo rom di Giugliano

Sono residenti nel campo rom di Giugliano i due ladri che hanno provocato la morte di Pasquale Apicella, il poliziotto 37enne di Marano deceduto nel corso di un insegimento a Napoli, a Calata Capodichino.

Napoli, due dei tre ladri sono del campo rom di Giugliano

Secondo quanto riporta Il Mattino, due degli autori de tentato furto sorpresi nei pressi di in istituto di credito sono residenti nel campo rom di Giugliano di via Carrafiello, in zona Ponte Riccio. Il terzo componente della banda, invece, ha lasciato la macchina dopo l’incidente, e si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Il soggetto è ora ricercato dalla polizia.

L’auto utilizzata dai banditi bloccati questa notte a Napoli aveva una targa sovrapposta e il telaio punzonato. Si trattava evidentemente di una vettura rubata. La macchina è stata usata per il colpo che cercavano di mettere a segno ai danni di un istituto di credito a Casoria. Nel violento impatto con la volante della polizia il motore della vettura è sbalzato fuori a diversi metri di distanza, come testimonia anche il filmato girato da un residente. Pasquale Apicella, 37enne di Marano, è morto sul colpo.