Giugliano secondo giorno consecutivo con zero contagi

Ancora un giorno senza contagi a Giugliano. Oggi nessun decesso e nessun nuovo positivo. Siamo al secondo giorno consecutivo senza nuovi casi che restano in totale 70 con un numero di positivi in città che sottratti i decessi ed i guariti si attesta a 55.

In tutta la settimana sono stati solo 5 i contagi a Giugliano e non c’è stato nessun decesso secondo quanto riferito dall’Asl non ci sarebbe nemmeno un residente della terza città della campania in terapia intensiva.

In Campania in questa settimana dal 19 aprile invece ci sono stati 302 nuovi contagiati e 41 deceduti.