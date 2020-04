Fase 2. Conte comunica data ufficiale per riapertura barbieri, bar, abbigliamento e centri estetici

Arrivano le date ufficiali per la riapertura delle attività commerciali. A comunicarle il premier Conte in occasione della presentazione in diretta del DPCM del 26 aprile.

Fase 2, date per barbieri, ristoranti e bar

I barbieri, i centri estetici, i parrucchieri, i bar e i ristoranti riapriranno il primo giugno. Bar e ristoranti sono già aperti per consegne a domicilio a cibo d’asporto. Dal primo giugno però potranno ospitare anche clientela all’interno e servire al bancone o ai tavoli.

Potrebbe anche interessarti >> Conferenza stampa premier Conte

Prima i negozi di abbigliamento

Gli unici a riaprire prima saranno invece i negozi di abbigliamento. Per loro le serrande scattano rialzate già il 18 maggio, con due settimane di ritardo rispetto all’allentamento delle misure del lockdown. Ovviamente resta fatta salva la possibilità di cambiamenti e variazioni determinate dall’andamento dell’epidemia. Dipendenti e titolari dovranno adottare le misure di precauzione e usare dispositivi di sicurezza.