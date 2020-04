Conferenza stampa Conte LIVE: in diretta il nuovo decreto

Stasera alle ore 20.20 il Premier Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa per annunciare le novità del nuovo decreto, quello che porterà l’Italia alla fase due, quella che coincide con l’allentamento delle misure restrittive e che prevede la convivenza con il virus. Il capo del governo torna a parlare al Paese dopo la conferenza stampa flash di giorno 23. Sul proprio profilo Facebook, intanto, Conte anticipa: “Stiamo lavorando per facilitare la ripartenza del Paese dopo il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockdown, ma il riavvio dovrà avvenire in piena sicurezza, a garanzia della salute pubblica. Il piano nazionale che stiamo mettendo a punto ci consentirà una ripresa ben strutturata, ragionata, senza concessione a improvvisazioni”.

Segui qui la diretta