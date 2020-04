Mugnano, morto l’ex sindaco: lutto nel mondo della politica

E’ morto l’ex sindaco di Mugnano Vincenzo Vallefuoco, 82 anni. L’uomo era gravemente malato da tempo. A darne notizia è il portale de Il Mattino.

Mugnano, morto Vincenzo Vallefuoco: è stato ex sindaco

E’ lutto nel mondo della politica per la scomparsa di Vincenzo Vallefuoco. Esponente del partito repubblicano, l’ottantaduenne aveva ricoperto l’incarico di primo cittadino nella seconda metà degli anni ’80.

Per anni ha svolto la professione di medico chirurgo all’ospedale Cardarelli di Napoli. Da anni lottava con una brutta malattia che non gli ha lasciato scampo. In tanti hanno espresso il proprio sentimento di cordoglio, anche via social. L’attuale sindaco, Luigi Sarnataro, ha dedicato un post all’ex primo cittadino.”In questo periodo così drammatico – ha scritto -, ci lascia un altro ex sindaco della nostra città, il dottor Vincenzo Vallefuoco. Alla famiglia e agli amici, le nostre più sentite condoglianze”.