Lotta al coronavirus, Napoli continua a sperare: solo 5 contagi e nessun decesso

Napoli continua a sperare: nella giornata di ieri, 25 aprile, nessun decesso per coronavirus e solo cinque nuovi contagiati. E’ il bilancio del bollettino fornito dal sito ufficiale del Comune. I dati rilasciati in collaborazione con la Protezione Civile confermano il trend in forte calo della curva epidemiologica nell’ultima settimana.

Napoli, bollettino del coronavirus: nuova frenata dell’epidemia. Solo 5 contagi

Il capoluogo campano registra così un ulteriore rallentamento del virus. L’incremento dei casi positivi si riduce. In leggero aumento le ospedalizzazioni (da 149 a 151). Restano stabili invece i ricoveri in terapia intensiva (13), così come il numero dei deceduti (56). Il totale dei casi positivi rilevati a Napoli dall’inizio della pandemia sale a 890 persone, di cui 241 sono ufficialmente guariti dal Covid-19. Ieri si è registrato in Campania anche un numero basso di nuovi contagiati, appena 32. L’intera Regione, anche grazie all’efficienza del sistema sanitario, sta reagendo bene all’epidemia e fa registrare tra i numeri più bassi in Italia.