Giugliano, a Villa Serena tutti uniti per sconfiggere il virus: “Proteggiamo gli anziani”

Giugliano. Mentre le case di riposo e le RSA di tutta Italia diventano focolaio ai danni degli anziani, a Giugliano, Villa Serena, in Via Ripuaria, ha deciso di salvaguardare gli ospiti impendendo ogni tipo di contatto con familiari e amici. “Abbiamo creato le distante già dal 3 marzo -ha dichiarato la titolare di Villa Serena– loro rimangono uniti per vincere questa battaglia senza mai abbassare la guardia, mantenendo alta l’attenzione verso tutto ciò che le normative sanitarie impongono ma non trascurando mai l’amore, la dedizione e la professionalità che sopratutto in questo momento diventano fattori fondamentali.”

Un sacrificio enorme anche per gli operatori che vivono da più di 40 giorni a stretto contatto con gli ospiti della struttura. Ai nonnini di Villa Serena, anche se lontano dai familiari, gli operatori garantiscono tutti i giorni delle tecnologie che permettono di interagire con chi è lontano in questo momento.

Grazie sempre all’attenzione e alla tutela, sia verso gli ospiti che verso il suo personale, la titolare ha fornito a tutti i dispositivi sanitari specifici e ha imposto al personale addetto l’auto quarantena nei turni di riposo. Grazie a questo atteggiamento di forte responsabilità e di tutela verso la comunità il lavoro di Villa Serena sta procedendo nella massima sicurezza.