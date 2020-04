Coronavirus, realizza mascherine per infermieri: muore a 10 anni in un incidente

Muore in un incidente stradale dopo essere diventata un simbolo della lotta al coronavirus per aver cucito a mano mascherine per il personale sanitario. Lexi Collins, 10 anni, è deceduta due giorni fa.

Morta a 10 anni Lexi Collins: aveva cucito mascherine contro il coronavirus

La tragedia si è consumata a Munday, in Texas. I dettagli sull’incidente non sono stati resi ancora noti dalle autorità locali. Secondo il suo necrologio: “Lexi Collins ha trascorso innumerevoli ore a realizzare mascherine necessarie (circa 100) per la comunità della contea di Knox e altre aree circostanti.” Secondo quanto riferito, Collins era una sarta prodigio e ha vinto premi locali per l’artigianato.

La piccola era diventata famosa in tutti gli USA per la sua iniziativa. Dopo infatti aver realizzato delle mascherine da sua madre, nonna e zio, che erano tutte infermieri, ha deciso di farne altre per i dipendenti dell’ospedale “Anson General Hospital”, La struttura l’ha voluta ringraziare a mezzo stampa per aver realizzato mascherine per gli operatori sanitari presso il centro medico.Collins.

Anche i politici locali hanno preso atto della buona azione di Lexi. “Lexi era una bambina straordinaria. Era brillante, talentuosa, saggia per i suoi anni, ma nel complesso aveva lo spirito più prezioso che io abbia mai conosciuto”, ha detto il consigliere comunista Karen Loga. “Sorrideva sempre”. Il funerale per Lexi si svolgerà lunedì allo Scruggs Field. A tutti i partecipanti è richiesto di indossare mascherine e rispettare la distanza sociale.