Lotto e Superenalotto, quando riprende? C’è la data di ripresa del Lotto e del Superenalotto

Lotto e Supernalotto, quando riprende l’attività dei giochi? Gli appassionati dei giochi se lo chiedono in queste settimane di lockdonw dove anche il lotto e il supernalotto sono stati sospesi. La ripresa è prevista per il 4 maggio. Dunque il giorno successivo a quella che dovrebbe essere la fine del lockdown. E’ quanto previsto da un nuovo decreto dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli sulla ripresa delle attività dopo la storica sospensione totale di giochi e lotterie decisa il 21 marzo a seguito dell’emergenza coronavirus. Le estrazioni, spiega l’Agenzia in una nota, “verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria”. Ecco dunque quando riprende Lotto e Superenalotto.

Lotto e Superenalotto, quando riprende

Da lunedì 27 aprile invece riprenderanno i giochi numerici “10&Lotto”, “Millionday”, “Winforlife” e “Winforlife Vincicasa”. Lo ha disposto l’Agenzia delle Dogane e Monopoli nel nuovo decreto sulla ripresa delle attivita’ in vista della fase 2. Resta comunque attivo “l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori” per evitare assembramenti.

La fase 2 per il Lotto e Superenalotto, significherà un parziale ritono alla normalità. Infatti certamente non sarà più possibile giocare secondo i tempi e le modalità a cui eravamo abituati in passato. Ma questo non impedirà ai giocatori di tentare nuovamente la sorte, con i propri numeri fortunati.

Il lockdown delle estrazioni del Lotto e Superenalotto è costato al fisco quasi 200 milioni, secondo una stima di Agipronews su dati dell’industria. La raccolta dei due giochi numerici, sospesi dopo l’estrazione del 21 marzo scorso, riprenderà il 4 maggio, come comunicato ufficialmente oggi dal direttore generale dell’Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello Minenna. Uno stop di 44 gioni, mai registrato in precedenza.

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Non sottovalutare il problema. Gioca responsabilmente.