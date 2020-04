Agrigento, bimba di un anno muore in ospedale: eseguito tampone

Agrigento. Una bambina di appena un anno è morta a seguito di una polmonite dopo essere stata accompagna all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Bimba di un anno muore per polmonite in ospedale

I fatti sono accaduti ieri. Stando ad una prima ricostruzione, pare che la piccola fosse arrivata in pronto soccorso in condizioni già gravi: presentava febbre altissima e polmonite in fase avanzata.

Purtroppo si sono rivelati inutili per lei i tentativi di salvarla da parte dei medici del nosocomio agrigentino. I sanitari hanno dovuto dichiarane il decesso poco dopo.

Sul corpicino della piccola è stato seguito il tampone post mortem per accertare la possibile presenza del coronavirus.

Come riporta fanpage.it, i medici avevano escluso nei giorni scorsi il contagio quando la piccola, figlia di immigrati, era stata già ricoverata presso il reparto di Pediatria dello stesso San Giovanni di Dio.

Primo tampone negativo

Anche in quel caso la diagnosi infatti era stata di polmonite, i medici hanno sottoposta la bimba al tampone Covid-19 che era risultato negativo.

Dopo alcuni giorni in reparto e la cura di antibiotici che pare avessero fatto effetto, i medici hanno dichiarato la piccola guarita e quindi dimessa. Dopo alcuni giorni a casa, però, sarebbe tornata la febbre alta tanto da costringere i genitori a portare la piccola al pronto soccorso dell’ospedale dove però la bimba è morta poco dopo.