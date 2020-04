Oggi 24 aprile si celebra la Giornata mondiale delle Ragazze in ICT

La Giornata mondiale delle Ragazze in ICT viene celebrata ogni quarto giovedì di aprile (quest’anno 24 aprile) e serve ad incoraggiare le giovani donne e le ragazze a scegliere studi e carriere nel campo informatico.

Che cos’è l’ICT?

L’acronimo ICT sta per Information and Communication Technology, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Un mondo ancora molto lontano dall’ottenere la piena parità tra i generi. Si può davvero iniziare a parlare di ICT negli anni ’90, con il boom di internet. Oggi l’informatica e le telecomunicazioni sono i due pilastri portanti sui quali si regge la nostra intera comunità.

Ma perché, allora, le donne e le ragazze sono ancora restie ad avvicinarsi a questo mondo e perché difficilmente una donna nell’informatica viene presa sul serio? Eppure di grandi donne nell’ICT ce ne sono state e ce ne sono tutt’ora.

L’ONU vuole avvicinare il genere femminile a questo mondo in forte espansione, ma la situazione in Italia e nel resto del mondo segna ancora un fortissimo gap. Le facoltà specialistiche per questo settore, nelle università italiane, segnano addirittura una percentuale di ragazze che scende al di sotto del 10%. E se già nel corso degli studi la percentuale è così irrisoria figuriamoci nel mondo del lavoro.

Le Nazione Unite hanno inserito anche questo settore tra gli Obiettivi di Sviluppo 2030 per la parità tra i generi. Le donne devono arrivare ai vertici nelle posizioni professionali se vogliono cambiare il mondo.