Campania. Bonus figli 500 euro, da lunedì al via le domande. Scarica qui il bando

Bonus figli 15 anni Campania. Il Piano socio-economico della Regione Campania prevede anche interventi a favore delle famiglie con figli al di sotto di 15 anni.

La Regione Campania ha previsto sostegni destinati alle famiglie residenti in Campania, per l’accudimento dei figli al di sotto dei 15 anni, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole.

Il sostegno economico è erogato alle famiglie nella forma di un bonus per l’acquisto di attrezzature, strumenti informatici ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici o per le spese relative a servizi di baby-sitting.

Possono richiedere il bonus le famiglie con almeno un figlio di età inferiore ai 15 anni, iscritto a un servizio educativo o a una scuola di ogni ordine e grado della Regione Campania.

Bonus figli 15 anni, importo

L’importo del bonus è di 500 euro per ogni nucleo familiare con ISEE fino a 20.000 euro. Di 300 euro, invece, per ogni nucleo familiare con ISEE fino a 35.000 euro. Il bonus non è cumulabile con altri incentivi e con tutte le indennità e le agevolazioni, emanate a livello nazionale per le medesime finalità, comprese le misure nazionali previste dal D.L n. 18 del 17 marzo 2020 e dal D.L del 28 marzo 2020.

Bonus figli Regione Campania >> SCARICA QUI IL BANDO

Le domande

Le domande di partecipazione potranno essere inviate dal 27 aprile al 7 maggio. La domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori sulla piattaforma predisposta dalla Regione Campania. Dovrà essere allegato un documento di riconoscimento del richiedente e una certificazione ISEE in corso di validità.

