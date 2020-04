Bonus 2mila euro imprese regione Campania: da oggi via alle domande per i 2000 euro. Scarica qui la domanda

Bonus imprese regione Campania: da oggi 20 aprile via alle domande. La regione Campania ha previsto un bonus una tantum a fondo perduto a favore di micro imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi, inserito nel Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania avente un importo complessivo pari a 908 milioni di euro.

Le domande devono essere presentate sulla piattaforma della Regione. L’accesso è consentito dal 20 aprile 2020 al 30 aprile 2020. E’ possibile presentare le richieste tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 22:00. L’istruttoria delle richieste non prevede alcun criterio cronologico: per cui una richiesta inviata il primo giorno non ha alcun tipo di precedenza rispetto ad una inviata l’ultimo giorno.

Bonus imprese Campania: la domanda. Chi può richiederlo?

Microimprese Artigiane, Commerciali, Industriali e di Servizi che, alla data del 31 Dicembre 2019:

Siano attive e abbiano sede operativa nella Regione Campania

Risultino iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente

Espletino, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale, un’attività economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Campania emanate nell’ambito dell’emergenza Covid 19, sempreché non si siano avvalse delle deroghe di cui all’art .1 comma 1 lettere d) e g) del D.P.C.M. 22 Marzo 2020 e s.m.i.

Siano classificate microimprese, in base all’Allegato 1 – Articolo 1, comma 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014, ossia imprese che occupano meno di 10 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro

Non presentino le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento UE 651/2014

Abbiano conseguito un fatturato/volume di affari desumibile dall’ultima dichiarazione fiscale presentata che abbia valori compresi tra € 1,00 e € 100.000,00. Per le imprese che hanno avviato l’attività successivamente al 31 Dicembre 2018 si fa riferimento ai valori del fatturato/volume di affari conseguiti come attestati dal legale rappresentante dell’impresa ovvero dall’intermediario

L’importo

Il bonus è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum, pari a € 2.000,00 per ciascuna impresa richiedente. Il bonus è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18. Concluso l’esame della domanda, la Regione Campania comunicherà al beneficiario, a mezzo pec, l’ammissione ai benefici del bonus e, contestualmente, ne disporrà l’immediata erogazione a mezzo di bonifico bancario sull’IBAN indicato in sede di presentazione della corrispondente richiesta.

Bonus imprese Campania: la domanda

Per la presentazione della domanda per il bonus imprese della Campania, occorre inserire correttamente i dati relativi all’attività (codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio, etc). Le informazioni inserite saranno confrontate digitalmente con la banca dati del Registro Imprese della Camera di Commercio messa a disposizione da Infocamere. L’inserimento della richiesta è completamente digitale. Bisogna compilare on line il modulo. Al termine dell’inserimento scaricare sul tuo computer il file della richiesta, che andrà firmato digitalmente e ricaricato nella piattaforma.

Per presentare la domanda collegarsi a questo link della Regione.