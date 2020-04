Coronavirus a Napoli, aumentano i ricoveri. Ma per il terzo giorno consecutivo non ci sono morti

Cresce, anche se in maniera contenuta, l’epidemia da coronavirus a Napoli. Nella giornata di oggi, il Comune segnala la presenza di 14 nuovi contagi da Covid-19 per un totale da 874 positivi dall’inizio della pandemia.

Napoli, bollettino coronavirus del 23 aprile. Nuovi contagi

Aumentano però anche i guariti. Oggi sono 27. Ieri erano 26. Non si registrano decessi per il terzo giorno consecutivo. Gli ultimi due decessi si sono registrati lunedì. E sono 52. E’ il dato che conforta le istituzioni in questo momento, a pochi giorni dall’avvio della Fase 2. E fa ben sperare anche il numero dei positivi attuali, anche oggi negativo: -13. Questa cifra, calcolata sottraendo ai nuovi contagi giornalieri i guariti e i deceduti, ci offre un quadro dell’andamento dell’epidemia.

Non va meglio purtroppo sul fronte ospedaliero. Ci sono infatti due ricoveri in terapia intensiva in più nella giornata di ieri rispetto alla giornata di martedì, per un totale complessivo di 13 pazienti intubati per cui si è reso necessario il ricorso alla ventilazione artificiale. In crescita anche le ospedalizzazioni. Si passa da 154 ricoverati in ospedale a 160 con positività al coronavirus. Si riducono gli isolamenti domestici: da 460 a 441 a fronte dell’aumento dei ricoveri.