Terremoto a Troina, trema tutta la provincia di Enna e di Catania

Terremoto oggi pomeriggio, 23 aprile, a Troina, in provincia di Enna. Il sisma ha avuto una magnitudo di 3.0 sulla scala Richter. A darne conferma è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Terremoto a Troina (Enna): tremano due province

Il sisma ha colpito la Sicilia alle 13 e 46 e ha avuto una profondità di 36 chilometri ed è stato avvertito dalla popolazione anche a chilometri di distanza. A segnalarlo i residenti della provincia di Enna e della confinante Catania, in particolare gli abitanti del parco dell’Etna e del parco di Nebrodi. Non si segnalano feriti o danni a cose.

Alle 6 e 20 un’altra scossa ha interessato l’area orientale della Sicilia. Un sisma di magnitudo 2.2 ha avuto come epicentro il comune di Milo, alle pendici dell’Etna. Anche in quel caso non si sono registrati danni a cose o persone ma è confermata anche dall’INGV un’attività sismica in atto. Sotto osservazione altri eventuali movimenti tellurici della zona anche di minore intensità.