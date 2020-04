Fase 2, quando riaprono negozi e ristoranti: le date. Vestiti provati dovranno essere sanificati

L’11 riaprono quindi forse i negozi e i ristoranti? Per i ristoranti e i bar al momento funzionano le consegne a domicilio che da lunedì 27 aprile saranno possibili anche in Campania. L’ipotesi più probabile è che si vada all’apertura il 18 maggio, dunque dopo le attività produttive e anche dopo i negozi. Dal 4 maggio potrebbe esserci un primo passo in avanti consentendo anche la vendita da asporto, con il cliente che va direttamente nel ristorante o nella pizzeria, senza però avere la possibilità di consumare all’interno.

Il 18 maggio potrebbe poi essere consentita l’apertura ma dovranno essere garantite le separazioni con i tavolini separati, a una distanza di almeno due metri; su altri tavolini il cameriere lascerà la pietanza; termoscanner all’entrata per rilevare la temperatura. Queste orientativamente le prescrizioni che il governo potrebbe emanare per quanto riguarda le attività di ristorazione. Al momento però sia le date sia le misure di precauzione sono ipotesi fino a quando non sarà ufficialmente adottato un nuovo decreto che dirà quando riaprono negozi, ristoranti e tutto quanto è ancora chiuso.