Napoli, giovane aggredito in strada: accoltellato e lasciato a terra. Indagano i carabinieri

Diverbio tra extracomunitari finisce nel sangue a Napoli. In via Postica Maddalena, in pieno centro, un giovane di colore è rimasto gravemente ferito da una serie di fendenti inferti all’addome. Ad aggredirlo sarebbe stato un gruppo di connazionale. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Compagnia.

Napoli, accoltellamento in via Postica Maddalena: ferito un giovane

Non si conoscono le circostanze del ferimento né le ragioni dello scontro fisico. Ad avere la peggio, però, nel corso della rissa un giovane di circa 30 anni, rimasto a terra in una pozza di sangue. I residenti, richiamati dalle urla di aiuto del ragazzo, hanno subito chiamato le forze dell’ordine. I militari dell’Arma hanno ascoltato la vittima per ricostruire la dinamica dell’accaduto e indagare sui responsabili del ferimento. Non sono note neanche le condizioni del giovane, che non sarebbe però in pericolo di vita.