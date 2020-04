Coronavirus, il mistero di Bianca: dopo 55 giorni è ancora positiva

Un caso unico in Italia e tra i più rari al mondo. Bianca Dobroiu, modella di 23 anni di Bologna, risulta ancora positiva al Covid-19 dopo 55 giorni. A dare conferma di questo insolito record il tampone effettuato lo scorso 16 aprile, che ha dato ancora esito positivo.

Bianca Dobroiu ancora positiva al Covid dopo 55 giorni

La 23enne è stata la prima paziente ricoverata nel reparto di Malattie infettive del Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Era lo scorso 28 febbraio, poco dopo il caso di Codogno. Nel frattempo l’Italia ha attraversato l’ondata della pandemia più grave de secolo, migliaia di persone sono morte, altre guarite, ma Bianca è ancora positiva. Fu dimessa dall’ospedale a inizio marzo, presentava sintomi lievi. In isolamento domestico, non risulta ancora guarita.

Dall’arrivo in reparto, spiega al Resto del Carlino l’infettivologo del Sant’Orsola Luciano Attard, la paziente “dopo quattro giorni stava bene, ma i tamponi sono ancora positivi. La stiamo studiando attentamente. A quanto ci risulta, nessun altro in Italia è rimasto positivo ai tamponi così a lungo. Usualmente la positività non supera le quattro settimane”. La 23enne, precisa l’infettivologo, “non era stata sottoposta ad alcuna terapia. Le avevamo dato solo farmaci sintomatici e in pochissimi giorni erano scomparsi i sintomi. Allora non si trattavano i casi lievi”.