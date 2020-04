Napoli, papà offre la figlia di 2 mesi ai passanti: “Non posso più tenerla”

Napoli. Ha domandato di volta in volta ai passanti se fossero disposti a prendersene cura, perché non era più in grado di badare a lei. E così si aggirava tra le strade del quartiere Vasto, con la figlia di due mesi in braccio.

Napoli, papà offre figlia di due mesi ai passanti

E’ l’ennesima storia di povertà andata in scena nel centro di Napoli, a pochi passi dalla stazione Centrale. Come riporta Il Mattino, gli agenti della Municipale sono intervenuti in seguito a numerose segnalazioni: c’era un uomo in strada che voleva disfarsi di una bambina molto piccola.

I vigili urbani l’hanno rintracciato al Vasto, hanno fatto intervenire i sanitari del 118 per i controlli medici. Agli agenti l’uomo ha raccontato che da diversi giorni era rimasto da solo con la figlia e che la madre della bimba, tossicodipendente, era sparita senza lasciare traccia.

Il padre della bambina ha spiegato di non avere parenti presso i quali cercare sostegno e di non aver trovato nessuno che gli desse una mano con la gestione della piccola quando lui era al lavoro. Da qui la decisione di scendere in strada e chiedere aiuto a chiunque potesse prendersi cura della sua bambina.

L’intervento degli agenti

Gli agenti, dopo aver calmato l’uomo, hanno immediatamente contattato il 118 per chiedere soccorso e verificare le condizioni della piccola che è stata temporaneamente affidata al Santobono in attesa delle decisioni del tribunale dei minori.

“Voglio complimentarmi a nome di tutta l’Amministrazione con gli agenti di polizia locale, intervenuti positivamente in una situazione così difficile e delicata – ha detto l’assessore comunale Alessandra Clemente -la tempestività e la professionalità dell’intervento confermano, ancora una volta, il grande e quotidiano impegno a tutela dei più fragili del nostro Corpo di polizia. Grazie al lavoro fatto ora la piccola è al sicuro ed ha iniziato un percorso protetto”.