Whatsapp, videochiamate di gruppo fino a 8 persone

WhatsApp ha rilasciato la sua nuova beta per Android e iOS, che fornisce così qualche informazione in più circa i futuri aggiornamenti per una delle app più utilizzate al mondo per la messaggistica istantanea (e non solo). In particolare, l’app potenzierà le videochiamate.

Whatsapp, videochiamante di gruppo fino a 8 persone

Con la nuova WhatsApp Beta, le videochiamate di gruppo supportano ora ufficialmente otto partecipanti; fino a ieri era possibile partecipare in un massimo di quattro presenti. Se dunque avete necessità di effettuare immediatamente una videochiamata con un numero elevato di persone, è opportuno che mettiate in download la beta di WhatsApp per Android numero 2.20.133 e quella per iOS contraddistinta dalla build 2.20.50.25.

Tutti i partecipanti devono averla installata; la beta precedente di WhatsApp si era invece scagliata contro la diffusione delle fake news.

Nel prossimo futuro questa funzionalità naturalmente verrà aggiunta alla versione stabile di WhatsApp per Android e iOS. Al momento, però, le tempistiche non sono note. La fase di test potrebbe durare ancora alcuni mesi, così come poche settimane. Eccovi un video dei nostri colleghi di HDblog.it, così che possiate farvi un’idea delle potenzialità della nuova funzione.

Altre app per videochiamate di gruppo

Per videochiamate di gruppo anche fino a 100 partecipanti ci sono diverse alternative di qualità come il fenomeno del momento, Zoom, mentre per chi cerca anonimato e privacy, ecco alcune app da scaricare subito.