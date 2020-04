Napoli, dura poco la tregua del virus: oggi nuovi casi e 2 morti

Riprende a salire la linea dei contagi da coronavirus a Napoli. Dopo la giornata storica di ieri, 20 aprile, che ha fatto segnare per la prima volta dopo settimane zero contagi nel capoluogo napoletano, oggi, si registrano 14 nuovi casi di positività al Covid-19.

Napoli, il coronavirus in leggera ripresa: 14 nuovi contagi 2 decessi

A rendere noti i dati è il bollettino giornaliero pubblicato dal Comune di Napoli e diffuso anche via social. Attualmente il totale dei positivi a Napoli è pari a 847 persone. I guariti sono 166. I ricoverati in ospedale sono 150, tre meno di ieri.

Insieme alle ospedalizzazioni, cala anche il numero dei ricoveri in terapia intensiva (11 anziché 12). 477 sono le persone in isolamento domestico. I deceduti purtroppo salgono a 54 persone. Si conferma comunque un trend in calo negli ultimi giorni. Ieri, in tutta la Campania, il numero dei nuovi positivi è stato pari a 61.