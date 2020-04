Coronavirus in Campania, il bollettino di oggi 20 aprile. Come di consueto, l’unità di crisi regionale comunica in serata i dati dei nuovi casi di Coronavirus in Regione.

Coronavirus in Campania, il bollettino di oggi 20 aprile

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:



– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 767 tamponi di cui 17 risultati positivi;



– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 484 tamponi di cui 12 positivi;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 70 tamponi, di cui 2 positivi;

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 108 tamponi di cui nessuno positivo;



– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 64 tamponi di cui nessuno positivo;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 94 tamponi di cui 2 positivi;

– Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 186 tamponi di cui 6 positivi;



– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 427 tamponi di cui 18 positivi;



– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 60 tamponi, di cui 2 positivi;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi, nessuno positivo;

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 118 tamponi, di cui 2 positivi.

Positivi di oggi: 61



Tamponi di oggi: 2.458



Totale complessivo positivi Campania: 4.135